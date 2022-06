Avant et après : Rajeunissement Miraculeux !

Les différents logements semblent avoir subi une guerre ou des bombardement tant l'espaces est chaotique et les surfaces mises à nu! On aperçoit l'agencement d'origine perdant une place folle à cause de la cage d'escalier qui servait à desservir les différents logements individuels. Le projet de réhabilitation a donc pour but de refondre l'espace dans son intégralité afin de donner naissance à de plus vastes, modernes et fonctionnels espaces de vie.

Les ouvertures vers la terrasse extérieure et au niveau du toit n'étaient pas utilisée au mieux et ne permettaient de dispenser de la lumière qu'à une partie des espaces intérieurs…