Une Métamorphose HALLUCINANTE.!!

Nos experts étant spécialistes en construction ou rénovation basse énergie et passive, ils ont donné une importance particulière à l’intégration de ce projet fonctionnel (augmenter l’espace de vie) dans son environnement bâti, tout en soignant les contraintes techniques et technologiques d’aujourd’hui. La qualité et la performance thermique, la conception bio-climatique, et les énergies renouvelables permettent de créer des lieux de vie agréables, confortables, sains et économes en énergie, à l’échelle d’une extension. Vous voyez sur cette photo l’état des travaux après la destruction des annexes et pendant le montage de l’ossature en bois. Notez aussi le toit qui attend d’être à nouveau isolé.