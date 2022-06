MISSION: Rénover une Salle de Bains pour la Vente!!

Il fallait donc trouver une bien meilleure façon d’agencer l’espace, de le réaménager et de le décorer afin de gagner en bien être et en valeur immobilière, et pouvoir vendre cet appartement au mieux. C’est ce qu’a fait notre expert, avec un grand succès. Les tons orangés ont laissé place au vert pastel et au blanc, beaucoup plus à la mode, plus zen et rendant l’espace d’un seul coup beaucoup plus grand. Les carreaux de la baignoire et le revêtement de sol ont donc été changés. La porte de douche en verre et le vieil étendoir à linge fixé au mur en haut ont été enlevés.

