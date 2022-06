Les Dernières Tendances Textiles pour Sublimer votre Salon!!

Pour les amoureux des univers atypiques et des décorations osées et originales, l'aménagement des bureaux My Little Paris proposé par Hélène de Tassigny sera une véritable mine d'idées.

Osez associer des motifs divers tels que des plantes peintes sur les murs et des tapis géométriques. Ici, les textiles et les meubles jouent la carte des contrastes pour créer un ensemble très réussi. Si vous avez envie d'un salon atypique et design, n'ayez pas peur des mélanges de styles qui peuvent donner naissance à un ensemble à la fois étonnant et réussi.