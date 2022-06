Paris, je vous aime !

Malgré sa petite taille, ce logement offre une forte impression de grandeur ! Pourquoi ? Le choix des couleurs, l'agencement des meubles, la proportion et la forme des objets ! Tout cela permet à l'ensemble d'être en parfait accord et de ne pas encombrer l'espace. En effet, qu'ils s'agissent des tables basses rondes, des tableaux graphiques ou des couleurs pastels utilisées, l'ensemble est cohérent et procure une sensation de sérénité et de simplicité à la pièce principale.

Pour rendre un intérieur plus lumineux et spacieux, la couleur blanche du sol a pris toute son importance. Le petit plus design est symbolisé par la présence de cette table basse Normann Copenhagen.