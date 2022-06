Comment Sous-Louer ma Maison?

N'hésitez pas non plus à poster des annonces en ligne sur les réseaux sociaux mais aussi sur des sites spécialisés dans la location ou la sous-location comme par exemple AirBnB, cela maximisera vos chances de trouver un sous-locataire rapidement ! Ajoutez des photographies de votre appartement ou de votre maison pour plus de succès. Plus les photographies seront bonnes, plus votre chez-vous plaira, et plus vous attirerez de potentiels sous-locataires !

Et si vous souhaitez utiliser AirBnB pour sous-louer votre appartement, n'hésitez pas à consulter cet article qui vous donne des conseils pour préparer votre logement pour une location AirBnB.