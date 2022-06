Modernité Végétalisée !!

Cette extension a été pensé afin de rajeunir la façade de cette maison datant des années 50. L'idée est d'ouvrir les espaces sur le grand jardin afin d'apporter plus de visibilité de l'intérieur de la maison, et d'offrir une connexion facile à la terrasse. La maison a été agrandi avec une extension métallique ainsi que de grandes et hautes fenêtres. Cette avancée spectaculaire donne un cachet moderniste à cette demeure et permet ainsi un agrandissement des espaces existants et intègre complètement le jardin aux espaces de vie.