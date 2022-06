Avant et après : Incroyable métamorphose

D'un salon déprimant nous passons à cet espace élégant avec meubles de style classique et de couleurs choisies consciencieusement. La couleur verte est toujours là mais un peu plus obscure, et elle se combine avec la dorure. Le tapis d'inspiration persane apporte la touche conviviale et la table aide à apporter de la modernité. Un espace complet et adapté au temps modernes pour toute la famille

