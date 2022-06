Supplément Nature s'il vous plait !

Vu d'en bas, on aperçoit un joli mix entre moderne, grâce à la couleur rouge de la base qui abrite le garage, ainsi que les rambardes contemporaines, et le naturel de la terrasse qui surplombe cet écrin de verdure .Le large escalier donnant sur le jardin ainsi que la forme et la hauteur du toit de la terrasse donnent une impression d'espace et de liberté. On pourrait même se croire sur les eaux turquoises de la méditerranée tellement cette extension nous rappel un luxueux bateau de croisière. Prenez un cocktail et faites une pause détente, nos architectes ont pensé à tout.