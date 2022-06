Curieux Assemblage Géométrique..!

Depuis l'étage, on peut mieux apprécier la double hauteur et la générosité des volumes de l'habitation. La vaste baie vitrée rend tout l'intérieur de la maison beaucoup plus lumineux et permet d'avoir un contact direct avec l'extérieur. Les pièces sont à échelle humaine et ont justement la bonne taille pour être confortables et conviviales sont perdre en fonctionnalité. Une projet de construction moderne qui comme celui-ci, n'a rien à envier aux habitations onéreuses et extravagantes.