Avant et après : De Bungalow à Château!!

La nouvelle entrée fait une telle différence ! Nous n'avons plus besoin pour accéder à la maison d'emprunter un couloir étroit, sombre… Mais c'est une entrée lumineuse, spacieuse et moderne qui a été créée. L'entrée est en rapport direct et ouverte sur la cuisine et permet d'offrir des espaces clairs et fluides aux occupants. L'omniprésence des surfaces vitrées assure d'inonder d'assez de lumière naturelle les zones du salon et de la cuisine au style minimaliste et ultra-moderne.