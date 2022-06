La Renaissance d'une Landaise

La rénovation d'un espace ne fait pas partie, contrairement à ce que l'on croit, des choses simples à mener à bien ! Réagencer et restructurer les pièces d'intérieur sous-entend que l'on doit être à l'écoute de l'harmonie du lieu et de son histoire pour ne détériorer l'endroit en croyant l'améliorer…

Les décorateurs d'intérieur et architectes mettent leur sensibilité au service de notre confort et de notre bien-être quotidien et chacun de leurs choix d'implantations est le fruit d'une mûre réflexion sur nos besoins, envies et modes de vies actuelles en constante évolution.

Aujourd'hui c'est la fantastique métamorphose opérée par Clémence De Mierry Grangé dans cette maison individuelle landaise! Attention aux yeux!