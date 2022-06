Nouvelles Tendances pour le Sol des Chambres à Coucher!!

Les sols multicolores, on les connaissait dans les sols de bain et les cuisines surtout, mais pourquoi pas dans la chambre à coucher ? Si l’on souhaite apporter un peu de fantaisie à la chambre à coucher, ils seront des alliés de choix. Inspiré de la tendance plancher peint, cette version multicolore est parfaite pour une chambre d’enfant. Pour une chambre d’adulte, on préférera sans doute une alliance de tons plus neutres. Et pourquoi ne pas utiliser une base blanches et des motifs colorés réalisés au pochoir ?