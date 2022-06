Comment Meubler et Aménager un Studio?

Un studio, pour résumer très simplement, c’est un appartement avec une pièce principale. La salle de bain et les toilettes sont séparées de cette pièce. Quant à la cuisine, elle peut être incluse, c’est-à-dire américaine, ou séparée, c’est-à-dire constituer une pièce à part entière. Dans tous les cas, la pièce principale accueille donc ce qui dans un appartement plus grand serait le séjour et la chambre à coucher.

Parfois les studios ont dès l’origine été conçus comme tel, parfois ils résultent de la conversion d’un petit deux pièces étriqué en un espace plus volumineux mais unique. Dans tous les cas, jouer sur les cloisons fixes ou mobiles, pleines ou transparentes peut vous aider à aménager l’espace et à disposer vos meubles de façon plus harmonieuse. Plus l’espace est réduit, plus on décloisonnera comme ici et plus on jouera sur la plasticité et l’adaptabilité des meubles, notamment du lit, en choisissant par exemple un canapé convertible comme ici.