Une Magnifique Maison avec les Pieds dans l'Eau.!!

C'est une fois de plus, la réalisation de l'un de nos plus talentueux architectes que nous proposons de visiter cette semaine. En effet, le projet de Christian Fares nous emmène sur les hauteurs de Carry-le-Rouet entre Marseille et Martigues à l'est, non loin de l'étang de Berre. Ce site privilégié par sa situation unique se prête tout particulièrement bien à l'implantation d'un projet tel que celui-ci, offrant de larges ouvertures sur l'extérieur ainsi qu'une piscine d'un bleu incroyable.

La nouvelle maison individuelle bénéficie d’une vue imprenable sur la mer et se compose de volumes aux généreuses proportions et s'ouvrant sans discontinuités les uns sur les autres. Un véritable spectacle des sens est dispensé rien que pour nos sens! En avant donc pour la découverte de cette superbe maison individuelle du sud de la France!!