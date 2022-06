Solutions de rangement pour votre salle de bains

Vous n’êtes pas emballé par l’idée des grands tiroirs ? Essayez des petits ! On adore ce meuble pluriel, à la fois armoire, étagère et rebord et qui vous permettra d’organiser vos affaires de toilette au mieux. Les serviettes, dans les compartiments, le rebord pour de jolis fleurs et le placard pour toutes les choses à garder à l’abri des regards ou de la poussière !