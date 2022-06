Comment Bien Entretenir ses Plantes à la Maison?

Osez la fantaisie avec vos plantes d’intérieur! Sur cette photo, l’architecte d’intérieur a créé un jardin d’hiver dans une maison et a placé un arbre entier en plein milieu de la pièce. C’est une idée audacieuse qui rend l’ensemble beaucoup plus original et apaisant. En ajoutant deux blocs avec des plantes aux feuilles de la même couleur que celles de l’arbre, la décoration est faite simplement et efficacement. Voici une pièce accueillante avec des matériaux bruts, le tout en contraste avec du mobilier épuré et une table centrale réellement originale!