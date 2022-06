Sosia, le meuble multifonction

Chez homify, nous avons un gros faible pour les meubles ou les accessoires multifonction – dans un monde toujours plus rapide et toujours plus connecté, qui n’aime pas gagner un peu de temps en regroupant les choses ? Nous vous présentons aujourd’hui Sosia, une astucieuse idée signée Emanuele Magini, qui mêle plusieurs meubles en un. Ils se déploient selon vos besoins et vos envies et correspondent à différentes occasions et circonstances. Non, Sosia ne fait pas encore le café, mais sa polyvalence nous a épatés. Jetez un oeil sur les photos !