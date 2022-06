Focus sur 10 Piscines Bois !!!

Allez, rêvons un peu ! Dans nos projets les plus fous, pourquoi ne pas imaginer une piscine intérieure ? Avec ses murs en bois, son jacuzzi et sa grande piscine de forme originale on s’y sentira bien ! Avec ses grandes baies vitrées, bien qu’elle soit à l’intérieur, on se croirait presque dehors ! Un coup de chaud ? Pas de soucis, on ouvre les fenêtres ! On craque aussi pour les lumières en forme de goutte d’eau pour toujours rester dans l’univers de la piscine et de détente. Facile d’accès grâce aux escaliers et à la rampe, toute personne pourra facilement se glisser dans l’eau.