Secret bien gardé à Marseille!!!

Enfin, goutons pour finir à la douceur nocturne du sud et à la vue splendide que la deuxième ville de France, nous offre, habillée de son manteau de lumière. Quel plaisir de pouvoir s'installer à l'extérieur sur la surface de cette superbe terrasse privée et bardée d'une très belle essence de bois naturel. Se prêtant tout particulièrement bien à tout type d'aménagement d'espaces et de paysages, ce balcon surplombant la Méditerranée laisse imaginer de magnifique possibilités. Et peu importe les dimensions de votre surface, seules comptent les idées comme vous le montre cet article de conseils pour les petits jardins.