La Fabuleuse Modernisation d'une Vieille Ruine !!

Les propriétaires de vieux bâtiments agricoles situés dans des zones rurales sont familiers des problèmes qui arrivent quand l'entretien régulier n'est pas possible – les constructions inoccupées se dégradent, défigurant le terrain et occupant l'espace de la cour sans le mettre en valeur. Le plus souvent, ils sont démolis, mais avant la mise en place d'une solution radicale, cela vaut la peine d'envisager leur potentiel de devenir une maison familiale. Le cabinet de décoration d'intérieur du Studio Zizi de Magdalena Latos a entrepris la rénovation de cette vieille grange, délabrée, la transformant en une maison pleinement opérationnelle avec un intérieur élégant et moderne, qui conserve tout le charme rural et les caractéristiques de cette période.

Jetons donc un coup d'oeil au processus!