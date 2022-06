Des meubles insolites

Pour ceux qui pensent que ceci est une blaque, ce n'est pas le cas ! On oublie souvent de considérer le carton comme une alternative possible et envisageable dans notre intérieur. Le carton possède pourtant plusieurs avantages. Il est léger, résistant et écolo. De même origine que le papier ordinaire, le carton possède différentes caractéristiques selon son épaisseur, sa structure et sa composition.

Ici, ce lit et ce système de rangement sont en carton. Ils sont résistants, solides et n'ont rien de provisoire. Le lit en carton a, par exemple, une durée de vie de plus de 10 ans. De quoi dormir paisiblement pendant un long moment !