Au milieu de la pampa!

En ce qui concerne les zones orientées au Sud et à l'Est et qui bénéficient d'un ensoleillement maximal permettent de conférer à ces pièces de vie des conditions de vie hors du commun. En vivant au rythme de la nature et des saisons, les occupants oublient qu'ils sont dans une habitation contemporaine et de facture moderne. La cohésion entre les matériaux naturels et le cadre paysagé où le projet est implanté est total et réussie!

Dans cet intérieur le blanc et les couleurs naturelles prédominent et aident à créer une atmosphère relaxante et conviviale. Jetez un œil aux couleurs en vogue cette année!