Modernisation d'un Petit Appartement donnant sur la Plage!

« Nous avions acheté ce petit appartement donnant sur la plage avec beaucoup de rêves, mais nous avons eu à nous adapter notre petit budget, ainsi nous n’avons pas beaucoup investi dans la décoration, qui s'est nourrie de ces choses que nous ne voulions plus dans notre demeure principale. Cependant, le temps a passé et a changé ces vieux meubles en vraies reliques et l'atmosphère de notre appartement sur la plage est devenu digne d’une vielle demeure de grands-parents que d'une jolie maison du XXIe siècle : que faire ? C’était le moment d’une rénovation ! »

C'est exactement ce qui est arrivé à cette famille italienne. Son appartement de vacances, situé sur l'île de la Sicile était devenu si vieillot qu'il fallait complètement le transformer. La rénovation, réalisée par l'étude Viviana Pitrolo Architecte, a radicalement changé l'apparence de ce petit appartement donnant sur la plage, qui pourra difficilement recommencer à être, simplement, une demeure secondaire.