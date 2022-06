Que se Cache derrière cette Porte Rouge?

Nous avons un point faible pour les maisons de reconversion. Ces propriétés uniques possèdent immédiatement un charme spécial et un caractère bien à elles, même avant que la personnalité des occupants n'ait été ajoutée avec la décoration d'intérieur. Elles ont une histoire et leur vie précédente peut toujours être utilisée comme un élément dans le design du style intérieur. Tandis que le propriétaire a choisi un style intérieur moderne et éclectique, la vie passée de la construction n'a en aucune façon été oubliée. La sensation éclectique des matières choisis et du mobilier est augmentée par la présence de poutres de bois apparentes, de hauts plafonds et des formes de fenêtre originales typiques des églises de cette période.