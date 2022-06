Une Maison Familiale vraiment Moderne !!

Maison de style traditionnel ou de style contemporain? C’est un dilemme populaire, auquel ont souvent à répondre les investisseurs. Quel type de projet choisir pour une maison individuelle? Les conceptions modernes tentent par leurs constructions et leur design à la mode, alors que les bâtiments de l'architecture classique se réfèrent à la tradition du pays et donnent un sentiment de sécurité et de confort.

Mais peut-être que ce choix n’est pas du tout nécessaire… Après une étude des traditions du pays, l’interprétation créative et l'adaptation aux temps modernes est toujours possible ! Aujourd'hui, dans notre nouveau numéro de 360 ° nous vous présentons un projet de maison individuelle unique, qui, dans un style ultramoderne et minimaliste, présente également des éléments se référant à des formes et des solutions classiques. Les auteurs de l'aménagement intérieur de ce bâtiment sont les designers du studio kabe Design.