Top 5 de la semaine : Peau neuve sur canicule!

Enfin, dernier et non des moindre, ce splendide projet de restauration intégrale des espaces intérieurs et extérieurs de cette propriété délaissée. La transformation est stupéfiante et l'on mesure réellement le talent des architectes d’intérieur de La Course du Soleil qui ont tout mis en oeuvre pour faire de ce terrain dépouillé un vrai paradis terrestre. Tout de suite le détail de la mise en oeuvre !