Modernité dissimulée!

Et oui! Comment imaginer que cette bâtisse ancienne datant des 30 puisse renfermer des espaces d'une modernité si absolue. Nous somme dans l'empire du Blanc, omniprésent et immaculé, repris par tous les revêtements et les pièces du mobilier qui suppriment ainsi encore un peu plus l'appréciation des distances et des limites de l'espace. Accuentué par la couleur blanche, l'effet d'espace est total et l'on en oublie que l'on se trouve dans un bâtiment en dur.