Une maison en harmonie avec la nature

Les architectes ont imaginé une maison qui soit le plus naturel possible. Ils ont ainsi privilégié des matières nobles telles que le hêtre, le verre, tout en ajoutant une petite touche de métal, donnant à l'intérieur de cette maison une impression de nature, d'apaisement et d'espace.

L'utilisation des volets coulissant permet d'abaisser la température intérieur, tout en laissant une belle perspective sur l'étang en contrebas.

Le poêle centrale permet de chauffer tout la maison grâce à l'ouverture de la cage d'escalier sur tous les étages de la maison. Le rez-de-chaussée possède un plancher chauffant et les eaux de pluie sont récupérées pour l’usage des WC et lave-linge. Naturel, on vous dit !