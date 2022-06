10 Inspirations Marocaines pour Maison !

En optant pour des couleurs plus claires et notamment du blanc, de l’ivoire et du jaune pâle, vous obtiendrez un salon plus contemporain comme le prouve cette composition réalisée par Moroccan Bazaar pour l’hôtel Sheraton de Marrakech. L’usage du blanc crème et du jaune pâle permet de respecter l’atmosphère douce et chaleureuse tout en apportant une note plus fraiche et moderne. Mais l’usage de bois sombre, et notamment de tables d’appoint traditionnelles, de même que de magnifiques lanternes en métal, est une marque de respect à l’artisanat. C’est aussi l’assurance d’une ambiance « maison marocaine », même dans un grand hôtel.