D'ancien Cuvage à Salon Moderne!

C'est aujourd'hui au tour d'une structure dans laquelle on stockait à l'origine les cuves de jus de raisins ou bien directement les fruits écrasés afin de les faire fermenter, de renaître grâce à l'expertise et le talent des nos experts en ferronneries. Ce sont en effet les professionnels de Forge d'Art spécialisés dans la création et la restauration de pièces faisant appel au travail des métaux qui ont relevé le défi posé par cette bâtisse délaissée.

Désirant un nouvel ensemble de ferronneries pour le réaménagement de cette dépendance en ruines afin d'apporter une touche de style industriel, les propriétaires ont fait appel à l'équipe de Forge d'Art. Ils ont donc signé la conception, la réalisation et la pose d'une nouvelle porte et de fenêtres flambant neuves,sans oublier l’habillage de la cheminée et les parties ferrées présentent sur une trappe en chêne.

Le but de ces travaux est de transformer cette ancienne cave hors d'usage en un superbe salon au confort moderne. En avant pour la visite de chantier à vous couper le sifflet!