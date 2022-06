Une Rénovation TOUTE en LUMIÈRE.!!

Le résultat de cette extension, côté intérieur, c’est une cuisine moderne, entièrement vitrée, avec une vue sur l’extérieur et une luminosité accrue dans l’ensemble du rez-de-chaussée. Afin de sublimer l’entrée de lumière naturelle, le sol est très clair et les murs ont été revêtus d’un blanc mat. Un puits de lumière a en outre été ouvert au-dessus de l’îlot central et des sports ont été savamment disposés dans un faux-plafond et sur les pourtours du faux-plafond. La cuisine, de style moderne devient un point névralgique de la maison, articulant intérieur et extérieur surtout lorsque l’on prête attention au sol, identique à l’intérieur et à l’extérieur.