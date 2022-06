6 idées pour un salon cosy !

Le salon est par excellence la pièce à vivre dédiée à la convivialité et aux réceptions plus ou moins guindées. Peu importe les dimensions de votre salon puisqu'il existe une multitudes de possibilités d'aménagements tirant parti des petits espaces confinés, pour en faire un cocon chaleureux par exemple. Dans le cas d'un vaste espace, la pièce nécessitera d'être structurer pour permettre aux occupants de s'approprier le salon et de s'y sentir bien et en sécurité.

Collectant ici les meilleures idées de nos experts en architecture et décoration d'intérieur, nous vous proposons 6 salons tous plus cozy et accueillants les uns que les autres. Sans attendre, voici les images!