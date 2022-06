homify 360° : Une maison imaginée pour le footballeur Lionel Messi

Le capitaine de l’équipe nationale d’Argentine est actuellement l’un des meilleurs joueurs de football au monde. Il fait ses débuts au FC Barcelone, où il a joué durant onze ans et est décrété à 24 ans meilleur buteur du club. Son talent exceptionnel a été reconnu, puisqu’il a été sacré trois fois meilleur joueur mondial de l’année. L’architecte Luis de Garrido a pris en compte la personnalité de Messi et ses besoins et a décidé, pour souligner sa tenacité, son ambition et son engagement humanitaire (il est ambassadeur à l’UNICEF) d’utiliser la dualité de l’eau et de la terre.