Campez en hauteur avec cette tente hamac

Insectes qui se glissent dans le sac de couchage, sols irréguliers qui maltraitent votre dos, climat humide et froid… On ne compte plus les raisons qui nous font détester les tentes classiques. Aucun de ces problèmes avec Tentsile, fusion entre maison modeste, tente et hamac : hissée dans les arbres au-dessus du sol, elle vous évite tous les problèmes précédemment cités. Et possède l’énorme avantage de proposer une vue beaucoup plus spectaculaire que celle à hauteur de sol.