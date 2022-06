10 Piscines Hors Sol qui Métamorphosent la Maison

Le propriétaire de cette maison du 17e siècle rêvait depuis des années d'une piscine dans son jardin. La petitesse de celui-ci l'a finalement amené à établir son couloir de nage sur le toit de sa demeure (lui aussi) avec vue sur la Basilique.

Une structure de colonnes et de poutres en béton armé, érigée à l'intérieur des murs extérieurs, sert à la fois au renforcement structurel du bâtiment et à la construction de la piscine hors sol. Parapet, plancher, escaliers et piscine hors sol ont fait l'objet d'un revêtement de polyurea blanc pour les finitions, renforçant le sentiment de quiétude et de liberté. Et il reste de la place dans le jardin.