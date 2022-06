Une Rénovation INTÉGRALE.!!

L’espace du salon et de la salle à manger à l’origine était décoré avec un style provençal, baroque italien et exotique. Cette diversité des styles devaient faire place, grâce aux travaux, à une cohésion, une harmonie et une fluidité qui rendent l’espace plus lumineux et spacieux. Les canapés bouchaient l’accès aux fenêtres et donc à la lumière. L’espace entre la salle à manger et le salon était vide et ne servait à rien.

