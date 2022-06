Du rêve à la réalité avec 10 Piscines Rectangulaires!

De plus en plus tendance et accessibles, les piscines naturelles ou biologiques ont l’avantage de ne pas avoir recours à des traitements chimiques pour nettoyer l’eau. Le traitement et la filtration de l’eau sont effectués par un système biologique révolutionnaire dans une zone de régénération. L’aspect de ces piscines biologiques vise généralement à reproduire l’apparence d’un petit étang ou d’une petite rivière d’où leur couleur plus verte, renforcée généralement par un liner foncé.

Notez toutefois que ces piscines éditées par Art d'Esprit utilisent une technologie qui justement ne nécessite pas de filtration par les plantes pour compléter le travail des plantes.