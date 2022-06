10 idées d'aménagement pour une piscine unique

Osons la rencontre des éléments! Un foyer pour le feu au bord de la piscine est la recette parfaite pour recevoir autour de grillades pour une ambiance festive et conviviale, tout en pouvant plonger dans l'eau à tout moment pour se rafraîchir, ou tout simplement pour admirer la beauté du feu et de l'éclairage qu'il offre de nuit.

Quand le nuits se dont un peu fraîches, c'est aussi une excellente idée pour venir se réchauffer.

Une idée simple à laquelle il suffisait de penser, ici aménagée comme un foyer de bûches accompagné d'un coin aménagé avec des tables et des assises; mais il est également possible d'opter pour un barbecue plus traditionnel ou pour un foyer creusé dans le sol.