10 Astucieux Rangements pour Cuisine !!!

Pourquoi s'arrêter aux couteaux ? N'hésitez pas à pousser le jeu encore plus loin, et aimantez tout ce qui peut l'être!

Les casseroles ? aimantées ! Les ciseaux ? scotchés ! Et la boîte de conserve, elle accroche aussi? Oui, elle accroche! Passoires, tire-bouchons, pots à café, plus jamais nous n'aurons besoin d'étagères pour tout ranger.

Un moyen certain d'impressionner vos invités, il n'en reviendront pas et resteront là, estomaqués, à se demander par quelle audace est-il possible de s'affranchir des placards et rayonnages, pour littéralement tout placarder, et se libérer dans un acte de rébellion grandiose des dictats de la cuisine ordonnée.

Faisons de nos rangements de cuisine un manifeste radical !

Transformons nos rangements de cuisine en installations délirantes et dadaïstes, pourquoi ne pas venir y ajouter quelques objets impromptus ? Jouets métalliques, capsules de bière, pièces de monnaie et toutes sortes de bricoles, laissons libre cours à notre folie!