Surprenante métamorphose en cuisine!

La salle de bain n'a plus rien à voir avec la pièce sombre et vétuste du départ. L'espace s'est métamorphosé en un temple dédié à la célébration des sens et de l'hygiène corporelle. Le carrelage de mauvais goût a cédé la place à un manteau de nacre éclatante et miroitante qui rend l'espace plus spacieux et lumineux, propre et épuré.

Le blanc immaculé omniprésent sur toutes les parois est cassé par les touches de doré apportées par le cadre du miroir et des accessoires de toilettes. Un petit côté rococo kitsch rafraîchissant que l'on adore.