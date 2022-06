10 cuisines industrielles : authenticité et modernité

La cuisine industrielle embrasse le charme de l'ancien et mise sur l'aspect brut des murs et des objets en l'alliant avec des éléments contemporains, pour créer une atmosphère moderne, actuelle et accueillante.

Objets anciens, meubles en inox, alliance du bois et du béton, objets détournés : voici quelques astuces pour créer dans votre cuisine une ambiance artisanale et actuelle, en laissant libre cours à votre créativité ! Ne jetez plus vos vieux meubles et ustensiles, et faites une décoration branchée avec de l'ancien.