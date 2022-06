Cultivons notre jardin fleuri!

Buisson ou grimpant, rustique ou sophistiqué, en massif ou en bordure, en pleine terre ou en pot, le rosier ou plutôt les rosiers sont l’un des incontournables des jardins fleuris et parfumés ! Grâce à ses nombreuses variétés, vous trouverez le rosier parfait pour votre jardin. Et quand on commence avec les rosiers, la passion s’arrête rarement !

Sachez que le rosier est facile d’entretien et beaucoup plus robuste qu’il ne paraît. Et plus vous le choisirez rustique, plus il sera facile d’entretien et facilement adaptable aux climats froids. Veillez toutefois à lui procurer de l’ensoleillement pour faciliter sa floraison. Afin de faciliter le renouvellement des fleurs, coupez les fleurs fanées régulièrement, mais ne les laissez pas joncher le sol. Enfin, si vos rosiers attirent les pucerons, une pulvérisation de savon liquide ou l’introduction de coccinelles sauveront vos rosiers de l’invasion !