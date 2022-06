Comment Jardiner avec la Lune?

Pour tirer le plus d'avantage des bienfaits de la Lune sur les plantes à fruits et sur les graines, il faut attendre que la Lune passe devant les constellations de feu, donc celles du Bélier, du Lion et du Sagittaire. C'est donc à ce moment que l'on doit semer, repiquer ou récolter les fruits et graines du jardin.

On apportera le plus grand soin aux arbres fruitiers, particulièrement sensibles aux parasites en appliquant des traitements biologiques, tel que bouillie bordelaise, souffre ou… une solution au savon de Marseille biologique qui s'avère être un remède des plus efficaces contre les pucerons et cochenilles !