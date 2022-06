Boutiques au design fantaisiste

Anukoo est une marque de mode qui est synonyme de durabilité, le commerce équitable et vêtements fabriqués de manière éthique. Ainsi, la boutique physique se devait de refléter la philosophie et les idéaux de la société. Le concept était de créer une atmosphère spacieuse et ouverte grâce à des matériaux présentés si possible dans leur forme originale à l'instar du frêne blanc patiné sur le comptoir. Le mobilier peint en blanc, souligne une certaine élégance, un peu comme les tissus qu'ils utilisent. Dans l'ensemble, une sensation éthérée et contemporaine se dégage de cette boutique.