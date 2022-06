7 conseils pour Bien Choisir sa Table de Cuisine!!

Les chaises autour de votre table se doivent d'être adéquates, un faux pas, et toute la décoration de votre table sera remise en question. Cela ne signifie pourtant pas que celles-ci doivent être assorties à la table ou même achetées en même temps. Jouez sur le contrastes vous garantira une certaine originalité, tandis qu'en optant pour un mobilier assorti vous jouerez la carte de la sobriété et de l'élégance. Une seule règle cependant, n'omettez pas un certain confort. Comme ici, avec ce mobilier extraordinaire choisi par notre expert, décorateur d'intérieur Xavier Lemoine.

Si vous organisez un repas formel chez vous, n'hésitez pas à dresser un plan de table au préalable, cela vous évitera de longues minutes d'hésitation quant à l'emplacement de l'un ou de l'autre. Traditionnellement les époux qui reçoivent sont assis en bout de table. La place d'honneur pour un homme est à droite de la maîtresse de maison, tandis que la seconde est à sa gauche. La place d'honneur pour une femme est à la droite du maître de maison. Alternez homme et femme, et tentez de placer vos amis timides à côtés de ceux qui ont le verbe plus facile !

Réservez vous la place la moins confortable (bout de table, pieds de table) et surtout celle qui se situe le plus près de la cuisine afin que vous puissiez vous éclipser le plus discrètement possible sans gêner vos convives.