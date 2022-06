Quelle est la cuisine de vos rêves ?

L'esprit est résolument moderne et convivial dans cette cuisine. Le mélange des matériaux et des coloris apporte de l'originalité à la pièce. En effet, les meubles sont en bois, le sol est de deux matières différentes et les murs sont colorés. Les chaises jaunes et les lampadaires apportent la touche finale à la décoration de cette pièce à part entière.

On dénote aussi les placards d’un joli bleu et le mur fleuri. Aussi, au fond de la pièce on aperçoit une grande baie vitrée où les rayons du soleil pénètrent dans la cuisine.