Une Maison Cachant un SECRET Incroyable!!!

Conformément aux souhaits du client, la façade arrière présente une structure très originale et spécifique. Les propriétaires sont des personnes qui aiment beaucoup recevoir, mais qui souhaitent toutefois faire une séparation claire entre les zones privées et les zones de réception de la maison. Afin de respecter cet état d’esprit, les architectes ont décidé de superposer les aires fonctionnelles (chambres à coucher, séjour et loisirs). C’est seulement ainsi aussi que le souhait d’espace, de lumière naturelle et de multiples vues pouvait être réalisé.

Dans les niveaux supérieurs se trouvent ainsi les chambres à coucher de la famille. Pour garantir l’intimité de cet espace de la maison, les ouvertures sont de plus petite taille : les fenêtres permettent à toute la lumière, mais pas aux regards, de pénétrer dans les lieux ! Les pièces de vie du rez-de-chaussée sont elles plus largement ouvertes sur l’extérieur. Sur le côté gauche de la maison, on a même une vue sur le garage qui a été inséré complètement dans les plans de la maison.