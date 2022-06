DownSizing: Que faire des Meubles dont je ne Veux Plus?

Se séparer de vieux meubles peut parfois paraître très compliqué… Ils sont généralement encombrants, lourds, difficiles à déplacer, et on ne sait pas toujours où les emmener, quoi en faire. Il existe pourtant des tas d'alternatives pour donner une deuxième vie à nos vieilles armoires et chaises dépareillées : Brocantes, magasins solidaires, meubler le nouvel appart de la petite nièce, ou encore détourner leur utilité et les customiser pour les remettre à notre goût! Voici quelques conseils pour que vos ménage de printemps ne vire pas au cauchemar!