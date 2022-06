Donner un Coup de Jeune à sa maison, sans se Ruiner!

Lassé pas la teinte de vos murs, ou attristé par le manque de couleur ? La solution radicale pour égayer une pièces et lui donner une toute autre ambiance, c'est peindre un de ses murs en une couleur vive, de votre choix. Comme on choisit un pan de mur plutôt restreint, on peut tout oser, cela vient comme accessoire, comme une touche personnelle dans votre décoration. Attention ceci dit à ne pas choisir un mur trop grand, ce qui pourrait alourdir la pièce selon la couleur, et surtout à ne pas mixer des couleurs trop vives… A part si vous aimez le style carnaval…

Enfin, on pense également à faire un grand tri et à se débarrasser de tous les vieux bibelots qui alourdissent votre décoration intérieure ! Tout doit disparaître ! En jetant les innombrables cartes postales, statuettes, boules de cristal avec ses flocons de neige durcis et autres vieilleries, on libère, on aère l'espace pour une véritable sensation de renouveau et d'oxygène… Enfin, on y voit plus clair!